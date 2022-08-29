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Футболист иркутского клуба заявил о дисквалификации за розовые ногти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Вратарь футбольного клуба «Иркутск» Никита Лобусов заявил, что лишился места в составе команды из-за маникюра розового цвета, руководство клуба опровергло дисквалификацию.

Спортсмен сказал, что его дисквалифицировали после того, как он пришел на тренировку команды с маникюром розового цвета. Руководство клуба потребовало стереть лак или уйти из команды.

Вратарь не стал стирать маникюр. Он пояснил, что не относится ни к какой субкультуре. Маникюр — это способ самовыражения.

«Никто никого не дисквалифицировал. Нужно у него спрашивать, почему он так думает. Игрок есть и сейчас в заявке на сезон....Накрасил ногти или нет, это должно оставаться внутри коллектива», — сказал исполнительный директор «Иркутска» Илья Кунгуров «Спортэкспрессу».

ФК «Иркутск» — любительский клуб и не заключает контрактов с футболистами. Болельщики команды ждут ее выхода в более высокий дивизион в следующем году.

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Спорт #Футбол #Иркутск
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