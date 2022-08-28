Кадыров призвал перевести силовиков на усиленное несение службы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Против России «идет открытая война» и поэтому всех силовиков нужно перевести на усиленный вариант несения службы

Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, страна борется с нацистскими бандами, которых НАТО щедро поддерживает деньгами и оружием. И если Россия проводит «точечную операцию», то против нее «идет открытая война».

Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию без применения всех имеющихся ресурсов. Главная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, — «сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты», сказал глава Чечни.

«Это все, безусловно, замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции бандеровцев, то давно бы поставили на них крест», — считает Кадыров.