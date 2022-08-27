Представлен универсальный хакерский кабель для взлома компьютеров

Разработчик и хакер Майкл Гровер представил кабель O.MG Elite, который позволяет взламывать компьютеры и смартфоны со всеми актуальными операционными системами.

Кабель имеет встроенный сервер и доступ по Wi-Fi, благодаря которому устройство умеет отравлять и принимать любые данные по беспроводному каналу.

O.MG Elite позволяет перехватывать и запоминать нажатия кнопок, запускать атаки или действия с помощью консоли, загружать вредоносное программное обеспечение или красть сохраненные пароли.

При этом устройство фактически невозможно обезвредить — антивирусные программы не считают его зловредным. Внешне устройство напоминает обычный кабель, поэтому хакер может просто подсунуть его жертве.

Доступы версии с разъемами Lightning, USB-A и USB-C, так что кабель можно использовать для взлома Windows, macOS, iOS и Android. Стоимость необычного хакерского кабеля — 180 долларов.