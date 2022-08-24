YouTube заблокировал аккаунт «КамАЗа»

Администрация YouTube заблокировала аккаунт российской автомобильной компании «КамАЗ» из-за санкций, сообщает пресс-служба компании.

«К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что YouTube заблокировал канал автопроизводителя без возможности восстановления в соответствии с правилами хостинга в отношении ограничения экспорта и применения санкций.

«КамАЗ» при этом остается на связи в остальных официальных аккаунтах в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», Rutube, TikTok.