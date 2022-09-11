Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание

Специалисты изучают профессиональное выгорание уже 40 лет, тогда как обыватель может махнуть рукой: «Ерунда! Модная выдумка, миф». Но через год-два сам столкнется с этим. Выгорание — не миф, а опасное для психики состояние и закончиться оно может визитами к психотерапевту и неврологу.

Классическое определение эмоционального выгорания гласит, что это — постепенная утрата эмоциональной и физической энергии, исчезающей из-за продолжительных стрессов средней интенсивности.

Если представить, что человек — это гаджет, то у него было бы четыре батарейки: физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной энергии. И эти источники нужно регулярно заряжать.

В противном случае заряды будут постепенно уменьшаться. И ключевое слово здесь — постепенно. Выгорание не появляется сразу, к нему приводит постоянный стресс, той самой «средней интенсивности».

Стресс средней подлости

Во время стресса средней интенсивности внешне ничего особенного с человеком не происходит. Но он постоянно напряжен, хотя и пытается сломать тревожащую ситуацию самоуговорами: «это рабочие моменты», «у многих так», «работа есть работа» и т.д.

А чаще всего к выгоранию на рабочем месте приводят: несогласованность требований и правил, отсутствие понятных заданий, недостаточное вознаграждение за труд, отсутствие возможности профессионального роста.

И эти мелкие, но многочисленные стрессы множат негатив, он наслаивается на неудачи в работе и человек начинает винить себя, но не может найти способ изменить ситуацию. Приходит ощущение «дня сурка».

«Тот, кто выгорел, должен был когда-то загореться», — утверждают психологи. Также считается, что быстрее выгорают на любимой работе.

Но без изменений тревога будет только нарастать и ради защиты выгорающий специалист замкнется в себе, постарается не реагировать на внешние раздражители. Окружающие начнут замечать его безразличие к происходящему вокруг. Именно в это время внутри человека происходит надлом.

Спираль безысходности

На стадии, когда энергия у человека находится на нуле, сил бороться с выгоранием почти не остается. Чтобы хоть как-то избежать состояния постоянной тревоги, он полностью «выключает» любые эмоции.

«При этом наши близкие, работа, друзья и коллеги продолжают требовать от нас этой энергии. И, по сути, мы продолжаем отдавать то, чего у нас уже нет. Вот здесь и наступает состояние — я на нуле», — объясняет кандидат психологических наук Екатерина Каширская.

Дальше все закручивается в тугую спираль безысходности. Человек просыпается утром и понимает — он ничего не хочет. Он не желает идти на работу, ему не нужно общение с близкими, неинтересны былые увлечения. Ему вообще все равно, что будет с ним дальше.

Пора бить тревогу! Такое состояние, оставленное без внимания, может привести либо к реальной физической болезни, либо к невротическому расстройству.

Человек, работающий 40 часов в неделю, эффективнее того, кто трудится 60 часов. Всем нужна передышка.

А если все дошло до стадии панических атак, постоянной тревоги, головных болей и головокружений, лучше обратиться за помощью к неврологу и психотерапевту.

Но даже в тяжелых случаях профессионального выгорания можно развернуть ситуацию и справиться с ним.

Волшебное правило самолета

Восстановиться можно, но волшебной таблетки не существует. Нельзя изменить все за один день. Чтобы прийти в норму, понадобиться примерно столько же времени, сколько длился процесс выгорания.

Самое главное сказать: «Стоп!» А после этого приступить к зарядке батареек. И первое, с чего нужно начать — восстановление режима сна. Рекомендация может казаться банальной, но она работает. Пока человек не научится спать нормально, хорошего самочувствия у него не будет.

Второй этап — еда. Необходимо заставить себя питаться по часам. Третья фаза — возвращение физической активности, которая будет приятной.

Приятной — это важно. Если человек ненавидит плавание, не нужно туда идти по рекомендации других. «Вспомните, какая физическая активность приносила вам радость в детстве. Может быть, вы любили играть в снежки, в догонялки. Обязательно используйте именно то, что приятно вам», — советует психолог.

Как узнать о чувствах интроверта

К активности можно добавить общение с друзьями, походы в кино, интересные хобби, курсы повышения квалификации, изучение иностранных языков.

Но не нужно делать все сразу. Переизбыток энергии также вреден, как и ее недостаток. Главное, чтобы человек чувствовал себя хорошо.

«Вы в хорошем состоянии — это необходимость для ваших близких, — резюмировала Каширская. — Помните волшебное правило из самолета: надеваем маску на себя потом на ребенка? Оно работает и в жизни».