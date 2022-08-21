Украинец Усик победил Джошуа в бое‑реванше

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в чемпионском поединке в супертяжелом весе и защитил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.
Поединок продлился все 12 раундов. Усик победил раздельным решением судей — 116:112, 115:113, 113:115.
«Это уже история. Многие поколения будут смотреть этот бой, особенно раунд, где меня очень сильно били, но я выстоял и переломил ход боя, слава Богу», — заявил спортсмен после поединка.
В активе 35-летнего Усика стало 20 побед и ни одного поражения. В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и три поражения.
За этот поединок боксеры разделят призовой фонд поровну — их гарантированный гонорар составит по 40 миллионов, но может возрасти до 50 миллионов долларов, если продажи платных трансляций достигнут определенной отметки.
Asd10Ключевое слово кустарного. Ты, видимо, когда якобы в армии служил, питался консервами из гражданских...
mosquito__2010Вообще страх потеряли эти иркуты.
Asd10Какие сосиски из двадцати областей, воен?? Частную лавочку нашёл...))) В этом ты и прокалываешься, танкист...
Asd10Чудак. Не питается армия сосисками из двадцати областей. Ты и армия даже не рядом. А ваще, если поискать...