НАВЕРХ

Украинец Усик победил Джошуа в бое‑реванше

Источник:
Sibnet.ru
518 1
Фото: © AFP

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в чемпионском поединке в супертяжелом весе и защитил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

Поединок продлился все 12 раундов. Усик победил раздельным решением судей — 116:112, 115:113, 113:115.

«Это уже история. Многие поколения будут смотреть этот бой, особенно раунд, где меня очень сильно били, но я выстоял и переломил ход боя, слава Богу», — заявил спортсмен после поединка.

В активе 35-летнего Усика стало 20 побед и ни одного поражения. В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и три поражения.

За этот поединок боксеры разделят призовой фонд поровну — их гарантированный гонорар составит по 40 миллионов, но может возрасти до 50 миллионов долларов, если продажи платных трансляций достигнут определенной отметки.

Еще по теме
Дацик победил Монсона на турнире ММА
Федор Емельяненко проведет финальный бой
Петр Ян проведет бой в октябре против Шона О'Мэлли
Секс‑символ ММА снимется в фильме ужасов с рэпером 50 Cent
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (1)
Картина дня
Эрдоган собрался перенести выборы в Турции
Шойгу раскрыл, сколько раз применялся гиперзвуковой «Кинжал»
Создатель «Спутника V» переделал вакцину из-за новых штаммов
Автоэксперт сообщил о закрытии проекта электромобиля Zetta
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Ключевое слово кустарного. Ты, видимо, когда якобы в армии служил, питался консервами из гражданских...

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

Asd10

Какие сосиски из двадцати областей, воен?? Частную лавочку нашёл...))) В этом ты и прокалываешься, танкист...

Asd10

Чудак. Не питается армия сосисками из двадцати областей. Ты и армия даже не рядом. А ваще, если поискать...