Украинец Усик победил Джошуа в бое‑реванше

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в чемпионском поединке в супертяжелом весе и защитил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

Поединок продлился все 12 раундов. Усик победил раздельным решением судей — 116:112, 115:113, 113:115.

«Это уже история. Многие поколения будут смотреть этот бой, особенно раунд, где меня очень сильно били, но я выстоял и переломил ход боя, слава Богу», — заявил спортсмен после поединка.

В активе 35-летнего Усика стало 20 побед и ни одного поражения. В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и три поражения.

За этот поединок боксеры разделят призовой фонд поровну — их гарантированный гонорар составит по 40 миллионов, но может возрасти до 50 миллионов долларов, если продажи платных трансляций достигнут определенной отметки.