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Сборная России по хоккею в 2023 году пропустит все турниры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Международная федерация хоккея не планирует допускать сборные России и Белоруссии до международных соревнований в 2023 году, сообщил президент организации Люк Тардиф.

«Россия и Белоруссия по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Мы будем обновлять это решение из сезона в сезон. Федерация также работает над поддержкой хоккеистов на Украине», — сказал Тардиф.

В феврале совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии.

При этом Тардиф отметил, что организация оставила вопрос санкций за выступление в чемпионатах России и Белоруссии иностранных хоккеистов на усмотрение национальных федераций.

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