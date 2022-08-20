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RuTracker подвергся мощнейшей атаке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сайт крупнейшего русскоязычного трекера RuTracker подвергся мощной DDoS-атаке и недоступен уже несколько часов, сообщается в его официальном телеграм-канале.

При этом сайт RuTracker не открывается по всему миру. В России трекер был заблокирован по решению Мосгорсуда в 2016 году. Сейчас открыть его сайт нельзя даже с использованием VPN-сервисов.

Сервис был запущен в 2004 году, он остается крупнейшим российским торрентом. Количество раздач на сайте превышает несколько миллионов, ежедневная аудитория на пике достигала 14 миллионов пользователей.

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Топ комментариев

Asd10

Ключевое слово кустарного. Ты, видимо, когда якобы в армии служил, питался консервами из гражданских...

corrector

пропустил когда Настя рыбка стала премьером правительства

Danilon

Про Лукашенко можно сказать много негативного. Но он всегда был очень умён и адекватен. Какие бы он спектакли...

Voland2

Точно избалованная.... С трех лет не воспитыв.ает и не обеспечивает