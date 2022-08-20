RuTracker подвергся мощнейшей атаке

Сайт крупнейшего русскоязычного трекера RuTracker подвергся мощной DDoS-атаке и недоступен уже несколько часов, сообщается в его официальном телеграм-канале.

При этом сайт RuTracker не открывается по всему миру. В России трекер был заблокирован по решению Мосгорсуда в 2016 году. Сейчас открыть его сайт нельзя даже с использованием VPN-сервисов.

Сервис был запущен в 2004 году, он остается крупнейшим российским торрентом. Количество раздач на сайте превышает несколько миллионов, ежедневная аудитория на пике достигала 14 миллионов пользователей.