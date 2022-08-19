НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Xiaomi выпустила доступный игровой смартфон с полноценным SSD

Источник:
Sibnet.ru
294 0
Смартфон Xiaomi Black Shark 5 High Energy Version
Фото: © Xioami

Xiaomi выпустила смартфон Black Shark 5 High Energy Version, это младшая и самая доступная версия линейки Black Shark 5, но она имеет полноценный SSD-накопитель, как Pro-версия игрового телефона.

Объем внутреннего накопителя 256 Гб, сообщает Mobiletefon со ссылкой на материалы Xiaomi. Он состоит из стандартного UFS 3.1 и SSD дисков, объединенных в массив RAID0. 

Подобный подход значительно ускоряет чтение, запись и, как следствие, кэширование в реальном времени, что находит применение в играх, редактировании видео и онлайн-просмотре контента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакие смартфоны стоит купить в августе

Смартфон Black Shark 5 High Energy Version получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870, AMOLED дисплей диагональю 6,67 дюймов с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Новинка может претендовать на звание самого доступного игрового смартфона. Black Shark 5 High Energy Version с 8 Гб оперативной памяти стоит 2599 юаней (23 тысячи рублей), версия с 12 Гб ОЗУ обойдется в 2799 юаней (24.7 тысячи рублей).

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Почему смартфон нельзя заносить в ванную
Стала известна дата презентации iPhone 14
Названа рублевая стоимость новых флагманов Samsung
Роскачество дало советы по покупке смартфона ребенку
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Фишки Xiaomi
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
7258
2
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
5458
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
5047
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
8269
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
6531
0
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
2929
5
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
7848
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
8610
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
13943
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
14050
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Украина нацелилась на Крымский мост
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

protiv

жадность она такая, да и дворец то строить надо же, а может и не один...