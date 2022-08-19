Xiaomi выпустила доступный игровой смартфон с полноценным SSD

Xiaomi выпустила смартфон Black Shark 5 High Energy Version, это младшая и самая доступная версия линейки Black Shark 5, но она имеет полноценный SSD-накопитель, как Pro-версия игрового телефона.

Объем внутреннего накопителя 256 Гб, сообщает Mobiletefon со ссылкой на материалы Xiaomi. Он состоит из стандартного UFS 3.1 и SSD дисков, объединенных в массив RAID0.

Подобный подход значительно ускоряет чтение, запись и, как следствие, кэширование в реальном времени, что находит применение в играх, редактировании видео и онлайн-просмотре контента.

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Смартфон Black Shark 5 High Energy Version получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870, AMOLED дисплей диагональю 6,67 дюймов с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Новинка может претендовать на звание самого доступного игрового смартфона. Black Shark 5 High Energy Version с 8 Гб оперативной памяти стоит 2599 юаней (23 тысячи рублей), версия с 12 Гб ОЗУ обойдется в 2799 юаней (24.7 тысячи рублей).