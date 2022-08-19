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Изобретены стены, невидимые для Wi‑Fi

Источник:
Sibnet.ru
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Австрийские ученые разработали материал для стен, позволяющий радиосигналу Wi-Fi беспрепятственно проходить сквозь преграды. Это повышает радиус интернет-покрытия и его стабильность.

Ученые Венского технологического университета описали в журнале Nature новый метод повышения проницаемости стен для радиоволн. Они разработали специальный материал, позволяющий сигналу проходить сквозь преграды, а не отражаться от них.

Принцип работы нового материала похож на антибликовое покрытие очков, отметил профессор Стефан Роттер. Снижается отражающая способность поверхности и улучшается проницаемость.

Куда нельзя ставить роутер?

Преимущество новой методики в том, что ее внедрение не потребует изменения инфраструктуры сетей, а способ универсален для любого типа радиоволн. Он подойдет не только для Wi-Fi, но и Bluetooth, сотовой сети и некоторых спектров видимого света и звуковых волн.

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Топ комментариев

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

protiv

жадность она такая, да и дворец то строить надо же, а может и не один...