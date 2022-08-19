Австрийские ученые разработали материал для стен, позволяющий радиосигналу Wi-Fi беспрепятственно проходить сквозь преграды. Это повышает радиус интернет-покрытия и его стабильность.

Ученые Венского технологического университета описали в журнале Nature новый метод повышения проницаемости стен для радиоволн. Они разработали специальный материал, позволяющий сигналу проходить сквозь преграды, а не отражаться от них.

Принцип работы нового материала похож на антибликовое покрытие очков, отметил профессор Стефан Роттер. Снижается отражающая способность поверхности и улучшается проницаемость.

Куда нельзя ставить роутер?

Преимущество новой методики в том, что ее внедрение не потребует изменения инфраструктуры сетей, а способ универсален для любого типа радиоволн. Он подойдет не только для Wi-Fi, но и Bluetooth, сотовой сети и некоторых спектров видимого света и звуковых волн.