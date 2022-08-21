Xiaomi выпустила дешевую беспроводную мышь

Xiaomi выпустила беспроводную мышь Wireless Mouse Lite 2. Легкая и компактная новинка продается всего за 6 долларов (365 рублей). Она подойдет как бюджетное решение для офисных нужд.

Мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 может быть использована и правшами, и левшами благодаря универсальному дизайну. Корпус выполнен из приятного на ощупь пластика Soft-touch и соответствует изгибу ладони, что делает его эргономичным.

Мышка питается одной батарейкой АА. Она не имеет дополнительных функций и получила только две стандартные кнопки и классическое колесо прокрутки. Разрешение скромное — 1000 точек на дюйм, этого хватит для выполнения офисных задач, но недостаточно для активных игр, например, шутеров и аркад.

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