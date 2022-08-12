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Энтузиаст взломал терминал Starlink необычным способом

Источник:
Sibnet.ru
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Спутники Starlink
Фото: © Marek Piwnicki / Unsplash License

Леннерт Ваутерс, исследователь безопасности из бельгийского университета КУ Левен, смог взломать терминал Starlink и запустить на нем собственный код. Эта уязвимость позволяет создать пользовательский канал для общения со спутниками и взломать уже их.

Ваутер рассказал на конференции по безопасности Black Hat, что для взлома ему понадобилась тепловая пушка, спирт и самостоятельно разработанная плата стоимостью 25 долларов. Она заставила терминал сбоить и позволила внедрить в него сторонний код.

«Допустим, вы, как злоумышленник, хотели атаковать сам спутник. Вы могли бы попытаться создать свою собственную систему, позволяющую вам общаться с ним, но это довольно сложно. Поэтому, если вы хотите атаковать спутники, вам проще пройти через пользовательский терминал, поскольку это, вероятно, облегчит задачу», — цитирует Wired Ваутерса.

Ваутерс сообщил о найденной уязвимости SpaceX. Там нашли атаку технически впечатляющей и даже выплатили инженеру гонорар за находчивость, однако на текущий момент неизвестно приняла ли компания какие-либо шаги по устранению уязвимости.

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Starlink — глобальная система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет. Для подключения используются специальная антенна и терминал.

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PA3OPBY

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Dicky

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nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...