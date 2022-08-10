Венгрия и Словакия сами оплатили транзит российской нефти через территорию Украины по трубопроводу «Дружба». Деньги внесли словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL.

Украинские власти согласились с предложением Slovnaft и MOL о том, чтобы они заплатили за транзит, сообщает пресс-служба словацкой компании. Отмечается, что российская сторона также согласилась на такую схему.

Поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не попадает под санкции Евросоюза. Против остальной российской нефти страны Европы ввели эмбарго в рамках шестого пакета санкций, ее поставки остановлены.

Российская компания «Транснефть» накануне оплатила транзит через южную ветку трубопровода в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, однако украинская сторона вернула платеж, объяснив это введением в силу седьмого пакета санкций ЕС.