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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Ремейк The Last of Us получит русский дубляж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры The Last of Us: Part 1

Ремейк игры The Last of Us получит полную русскоязычную локализацию, включая субтитры и озвучку персонажей. Соответствующая информация об этом появилась на странице игры официального сайта PlayStation.

Релиз обновленной The Last of Us запланирован на 2 сентября на PS5. В новую версию войдет дополнение Left Behind. Позднее ремейк выйдет на ПК, однако сроки появления портированной версии пока остаются неизвестными.

Проект получил название The Last of Us: Part 1. Разработчики перевели оригинальную игру на движок второй части. Игрокам обещают улучшенную графику, современное управление и обновленные механики.

Оригинальная The Last of Us вышла 14 июня 2013 года в качестве эксклюзива PlayStation. Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном инфекцией. Она собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия.

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Игры #Экшены #Консоли
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Топ комментариев

Удавиков

Я не понимаю, почему наши стесняются копировать актуальное и улучшать на будущее.

Plaguer

Только двигатели пока скопировать не получается.

mosquito__2010

Использованные изделия понесли на мусорку. Как Зеленского так и Украину.

dymys

У наркоманов всегда проблемы с восприятием, трибунал взбодрит.