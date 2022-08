Ремейк The Last of Us получит русский дубляж

Фото: © кадр из игры The Last of Us: Part 1

Ремейк игры The Last of Us получит полную русскоязычную локализацию, включая субтитры и озвучку персонажей. Соответствующая информация об этом появилась на странице игры официального сайта PlayStation.

Релиз обновленной The Last of Us запланирован на 2 сентября на PS5. В новую версию войдет дополнение Left Behind. Позднее ремейк выйдет на ПК, однако сроки появления портированной версии пока остаются неизвестными.

Проект получил название The Last of Us: Part 1. Разработчики перевели оригинальную игру на движок второй части. Игрокам обещают улучшенную графику, современное управление и обновленные механики.

Оригинальная The Last of Us вышла 14 июня 2013 года в качестве эксклюзива PlayStation. Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном инфекцией. Она собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия.