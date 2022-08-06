Дацик победил Монсона на турнире ММА

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик одержал победу над американцем Джеффом Монсоном на турнире ММА в Москве.

Дацика признали победителем поединка единогласным решением судей. Каждый из них отдал победу россиянину со счетом 29:28.

В активе 42-летнего Дацика теперь шесть побед в ММА при восьми поражениях. 51-летний Монсон потерпел 27-е поражение при 60 победах и одной ничьей.

Участник боев без правил Дацик был многократно судим. В 2007 году суд признал его невменяемым и назначил психиатрическое лечение по делу о серии разбоев. Летом 2010 года Дацик был переведен в психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда сбежал в Норвегию.

После экстрадиции на родину бойца осудили на 5 лет тюремного заключения. Освободившись в 2016 году, Дацик возобновил карьеру.