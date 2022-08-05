Huawei случайно показала первый смартфон с камерой-невидимкой

Компания Huawei случайно «представила» первый смартфон с камерой-невидимкой, которая будет располагаться под экраном устройства.

Устройство попало в рекламный ролик, посвященный выходу новой версии операционной системы Huawei HarmonyOS 3.0. На кадрах фигурирует неизвестный смартфон без каких-либо вырезов под фронтальную камеру.

Внешне таинственное устройство напоминает смартфон Huawei P50 Pocket, представленный в начале текущего года, пишет MyDrivers. При этом объектив у новинки располагается под дисплеем, предполагают аналитики.

Такая технология позволяет избавиться от отдельного выреза на фронтальной части. Когда пользователю нужно сделать фото, экран над камерой просто становится прозрачным, что позволяет вести съемку.