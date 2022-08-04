Россия лишилась максимальных квот на ЧМ по фигурному катанию

Россия в случае выступления на чемпионате мира 2023 года по фигурному катанию сможет заявить только по одному участнику в каждом виде, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Квота сократилась в три раза.

Впервые в истории России фигуристы останутся на чемпионате мира без максимальной квоты (три участника) во всех четырех дисциплинах — женском, мужском, парном катании и танцах на льду.

«Количество квот на чемпионат мира или Европы определяется по результатам предыдущего чемпионата. Если страна в предыдущем чемпионате не участвовала, она имеет одно место», — цитирует ТАСС почетного президента ISU Александра Лакерника.

Он подчеркнул, что российские фигуристы не попали на турнир не по своей воле, а значит, решение нельзя назвать правильным.

Россияне до отстранения от международных соревнований, о котором было объявлено в марте, выступили на чемпионате Европы в Таллине и выиграли девять медалей — четыре золота, три серебра и две бронзы. Поэтому в случае допуска у страны будет максимальная квота.

ЧЕ-2023 пройдет в финском Эспоо с 23 по 29 января, чемпионат мира 2023 года состоится в японской Сайтаме с 20 по 26 марта.