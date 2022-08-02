Психолог объяснил веру людей в гороскопы

Люди доверяют мнению астрологов, так как не желают брать ответственность за свою жизнь, заявил психолог и телеведущий Михаил Лабковский.

Специалист отметил, что верящие гороскопам россияне не хотят самостоятельно принимать решения и впоследствии отвечать за них, поэтому полагаются на астрологические прогнозы, передает «Газета.Ru».

«Гороскопы — это делегирование ответственности глянцевым журналам», — уточнил психолог, добавив при этом, что астрологию необходимо отделять от психотерапии, которая в целом является полезной.

«Еще 30 лет назад мы с коллегами начали делать психологические программы на ТВ и радио, и это способствовало популяризации психологии. Пока в России еще не бум, но число тех, кто обращается к психологам, растет», — подчеркнул он.