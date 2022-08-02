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Психолог объяснил веру людей в гороскопы

Источник:
«Газета.Ru»
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Фото: © Sibnet.ru

Люди доверяют мнению астрологов, так как не желают брать ответственность за свою жизнь, заявил психолог и телеведущий Михаил Лабковский.

Специалист отметил, что верящие гороскопам россияне не хотят самостоятельно принимать решения и впоследствии отвечать за них, поэтому полагаются на астрологические прогнозы, передает «Газета.Ru».

«Гороскопы — это делегирование ответственности глянцевым журналам», — уточнил психолог, добавив при этом, что астрологию необходимо отделять от психотерапии, которая в целом является полезной.

«Еще 30 лет назад мы с коллегами начали делать психологические программы на ТВ и радио, и это способствовало популяризации психологии. Пока в России еще не бум, но число тех, кто обращается к психологам, растет», — подчеркнул он.

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Жизнь #О людях
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Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

Asd10

Напомнил щирым про совесть, чудак...)))