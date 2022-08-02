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Завершивший карьеру Мозякин вернулся в «Металлург»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: MMG Metallurg / CC BY-SA 4.0

Олимпийский чемпион 2018 года, нападающий Сергей Мозякин вернулся в хоккейный клуб «Металлург», сообщила пресс-служба клуба во вторник.

Болельщики не увидят хоккеиста на льду. Мозякин займет должность директора по развитию.

«В обязанности Сергея Мозякина будет входить работа с тренерами и руководителями хоккейной школы «Металлурга», а также непосредственно отслеживание перспективных игроков в системе клуба», — говорится в сообщении.

Сергей Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Последние 10 лет он выступал за магнитогорский «Металлург», также спортсмен в составе сборной России брал олимпийское золото и дважды был чемпионом мира.

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