«Яндекс» запустил сервис «Нейромузыка» — все треки в нем генерируются нейронной сетью в реальном времени. Синтезированная музыка создается на основе предпочтений пользователя, сообщает пресс-служба компании.

Сервис работает на базе «Яндекс Музыки», его могут опробовать подписчики «Плюса», у него есть три режима: «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость». Они призваны помочь пользователям сфокусироваться на важных занятиях, которые требуют высокой концентрации внимания.

Для поддержания концентрации в мелодиях нет пауз и слов, которые отвлекали бы слушателя. Настраивать музыку под себя можно с помощью лайков и дизлайков, при этом она уникальна для каждого слушателя.

Разработчики отметили, что алгоритм обучался синтезировать партии в разных жанрах, которые затем озвучивались виртуальными музыкальными инструментами. Во время генерации алгоритм использует десятки тысяч композиций и переходов для создания миллионов вариаций.