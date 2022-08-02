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«Яндекс» запустил сервис «Нейромузыка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс» запустил сервис «Нейромузыка» — все треки в нем генерируются нейронной сетью в реальном времени. Синтезированная музыка создается на основе предпочтений пользователя, сообщает пресс-служба компании.

Сервис работает на базе «Яндекс Музыки», его могут опробовать подписчики «Плюса», у него есть три режима: «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость». Они призваны помочь пользователям сфокусироваться на важных занятиях, которые требуют высокой концентрации внимания.

Для поддержания концентрации в мелодиях нет пауз и слов, которые отвлекали бы слушателя. Настраивать музыку под себя можно с помощью лайков и дизлайков, при этом она уникальна для каждого слушателя.

Разработчики отметили, что алгоритм обучался синтезировать партии в разных жанрах, которые затем озвучивались виртуальными музыкальными инструментами. Во время генерации алгоритм использует десятки тысяч композиций и переходов для создания миллионов вариаций.

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Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

Asd10

Напомнил щирым про совесть, чудак...)))