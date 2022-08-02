Стало известно о возвращении Капризова в США

Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, у которого возникли проблемы с американской визой, вернулся в США.

Капризов прибыл в Нью-Йорк в минувшие выходные, во вторник он должен вылететь в Миннесоту, пишет The Athletic. Как ему удалось решить проблему с визой, не сообщается.

Капризов после завершения сезона проводил отпуск в России. Он в июле пытался вернуться в США через Дубай, но хоккеисту отказали из-за отсутствия рабочей визы. До этого хоккеисту было разрешено находиться в стране без нее, поскольку консульства были закрыты из-за пандемии COVID-19. Спортсмен предпринял еще одну попытку попасть в Штаты, используя некую островную страну в Карибском море, но вновь получил отказ.

Несколько телеграм-каналов сообщали, что после призыва в армию вратаря сборной России Ивана Федотова Капризова разыскивали по подозрению в приобретении военного билета. Отец спортсмена Олег Капризов опроверг информацию о наличии у хоккеиста документа. По его словам, форвард заочно учиться в вузе.

Капризову 25 лет, он олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2021 году был признан лучшим новичком НХЛ.