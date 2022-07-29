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ВСУ ударили по СИЗО с пленными «азовцами» под Донецком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The National GuardSgt. 1st Class Robert Jordan/North Carolina National Guard

ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по СИЗО в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов", нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — сказал Конашенков.

По его данным, погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ намеренно нанесли удар по пленным. «Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности "Азова", которые начали давать показания», — сказал он.

По его словам, содержавшиеся в колонии в Еленовке участники нацбатальона «Азов» давали неудобные для Киева показания.

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Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.