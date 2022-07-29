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Челендж в TikTok вызвал массовые взломы автомобилей Kia

Источник:
Sibnet.ru
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руль kia
Фото: © Amal Cm / Unsplash License

Вирусный челендж в TikTok стал причиной массового взлома автомобилей Kia. Участники трендового движения вскрывают и пытаются завести чужие авто с помощью USB-кабеля.

Пользователь TikTok @robbierayyy в начале июня опубликовал ролик с тем как он заводит свой автомобиль Kia с помощью коннектора USB-A. Основные технические нюансы показаны не были, но популярность видео привела к появлению целого движения взломщиков Kia Challendge, сообщает Newsweek.

Участники челенджа разбивают стекла машин и разбирают замки зажигания в надежде завести их и записать вирусный ролик. Вандалам не хватает знаний, поэтому подобные действия редко заканчиваются угоном. Но автомобили получают повреждения и из салонов пропадают вещи.

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Пользователи массово записывают ролики с попытками угона и публикуют их в TikTok. Администрация соцсети призвала всех пользователей, заметивших подобные видео, жаловаться на них через кнопку «Сообщить», выбирая в качестве причины обращения «Незаконная деятельность».

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