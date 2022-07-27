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Tesla введет плату для водителей за использование навигатора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: MTSchäfer / Attribution License

Производитель электромобилей Tesla начнет взимать плату за использование навигационной системы. Изначально функция будет бесплатной для всех, но после восьми лет с момента приобретения авто ее придется оплачивать.

Исключения составляют лишь те автомобили, которые были выпущены в период с 9 января 2020 года по 20 июля 2022 года — для них навигатор будет бесплатным на протяжении всего срока эксплуатации машины, пишет портал CarBuzz.

Предполагается, что навигатор будет входить в пакет услуг Premium Connectivity, который также включает в себя браузер, просмотр потокового видео, «живую» визуализацию трафика и другие функции. Его стоимость составляет 9,99 доллара в месяц или 99,99 доллара за год.

Примечательно, что в автомобилях Tesla отсутствует поддержка сторонней навигации наподобие Apple CarPlay и Android Auto, встроенная система является единственной доступной водителю.

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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

KrisJunior

Методичка устарела, обновитесь.

Asd10

Вот она и угробила Европу! Потому, что в школу ходить не хотела.))) Но ваще это феномен манипуляции...