Tesla введет плату для водителей за использование навигатора

Производитель электромобилей Tesla начнет взимать плату за использование навигационной системы. Изначально функция будет бесплатной для всех, но после восьми лет с момента приобретения авто ее придется оплачивать.

Исключения составляют лишь те автомобили, которые были выпущены в период с 9 января 2020 года по 20 июля 2022 года — для них навигатор будет бесплатным на протяжении всего срока эксплуатации машины, пишет портал CarBuzz.

Предполагается, что навигатор будет входить в пакет услуг Premium Connectivity, который также включает в себя браузер, просмотр потокового видео, «живую» визуализацию трафика и другие функции. Его стоимость составляет 9,99 доллара в месяц или 99,99 доллара за год.

Примечательно, что в автомобилях Tesla отсутствует поддержка сторонней навигации наподобие Apple CarPlay и Android Auto, встроенная система является единственной доступной водителю.