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Браузер Tor повторно запретили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры по делу о запрете сайта проекта и сети Tor в России. При этом 22 июля Роскомнадзор разблокировал Tor.

«Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены», — цитирует судью «Интерфакс». Таким образом, анонимный браузер был повторно заблокирован уже через шесть дней после разблокировки.

Изначально Tor Project был заблокирован в России 7 декабря 2021 года за неудаление с сайта запрещенной информации. После этого некоторые узлы Tor начали блокироваться российскими провайдерами.

В январе 2022 года компания Tor Project обжаловала это решение, так как ее не привлекли к участию в деле. 19 мая Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Tor — анонимная сеть, основанная на принципе луковой маршрутизации, при которой сообщения несколько раз шифруются и отправляются через несколько промежуточных маршрутизаторов. Использование Tor является одним из самых популярных методов анонимного выхода в интернет.

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