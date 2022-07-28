Актриса намекнула на участии в шоу «Маска»

Актриса Анастасия Макеева намекнула поклонникам, что может принять участие в следующем сезоне шоу «Маска».

Отвечая на вопросы фанатов в соцсети о том, почему она ни разу не приняла участие в «Маске» и будет ли в следующем сезоне среди конкурсантов, Макеева загадочно ответила: «Может быть».

Анастасия Макеева известна как актриса кино и театра. Также она поет и выступает в качестве модели и телеведущей.

Шоу «Маска» выходит на канале НТВ. В нем поющие звезды эстрады и кино скрываются под масками и выступают перед жюри. Задача судей — разгадать, кто скрывается под маской.