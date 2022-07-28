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Актриса намекнула на участии в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/id32331009

Актриса Анастасия Макеева намекнула поклонникам, что может принять участие в следующем сезоне шоу «Маска».

Отвечая на вопросы фанатов в соцсети о том, почему она ни разу не приняла участие в «Маске» и будет ли в следующем сезоне среди конкурсантов, Макеева загадочно ответила: «Может быть».

Анастасия Макеева известна как актриса кино и театра. Также она поет и выступает в качестве модели и телеведущей.

Шоу «Маска» выходит на канале НТВ. В нем поющие звезды эстрады и кино скрываются под масками и выступают перед жюри. Задача судей — разгадать, кто скрывается под маской.

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Топ комментариев

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

snoo

Так, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

d6w58vnowu

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