НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Подсчитаны убытки организаторов тура Little Big

Источник:
Sibnet.ru
305 0
Фото: © littlebigband, vk.com/littlebigband

Организаторы концертов группы Little Big могли потерять 75 миллионов рублей после отмены российского тура музыкантами, считает музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров.

По словам продюсера, организаторы тура и музыканты работают по одной схеме. Прокатчики предлагают организовать концертный тур, группа соглашается, ей выплачивают гонорар, а дальше уже всем занимаются организаторы.

«Скорее всего, Little Big просто подставили организаторов. И непонятно, зачем они соглашались на тур, зная, что займут такую позицию», — цитирует «Лента.ру» Ашурова.

В случае, если тур не состоится, все убытки несут организаторы концерта. По примерным подсчетам Ашурова, группа Little Big могла получить предоплату в размере около 15 миллионов рублей, а прокатчики могли потерять около 75 миллионов.

Группа Little Big планировала большой тур по 25 городам России. Но потом покинула страну и отменила концерты.

Еще по теме
Little Big попросили поклонников сдать билеты на концерты в России
Поклонники «артистов‑предателей» сдали билеты на концерты
Лазарев анонсировал клип «Танцуй» эротическим фото
Хайди Клум снялась обнаженной
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Открыта фаза материи с двумя временными измерениями
Пираты взломали самую провальную игру Blizzard
США лишатся Аляски из-за антироссийских санкций
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
50
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
44
Продукты с истекающим сроком годность станут раздавать бедным
23
Россия организует трибунал для украинских военных
23
Дефицит электроники ожидается в России с началом осени
19
Зеленский выступил против перемирия с Россией