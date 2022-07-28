Подсчитаны убытки организаторов тура Little Big

Организаторы концертов группы Little Big могли потерять 75 миллионов рублей после отмены российского тура музыкантами, считает музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров.

По словам продюсера, организаторы тура и музыканты работают по одной схеме. Прокатчики предлагают организовать концертный тур, группа соглашается, ей выплачивают гонорар, а дальше уже всем занимаются организаторы.

«Скорее всего, Little Big просто подставили организаторов. И непонятно, зачем они соглашались на тур, зная, что займут такую позицию», — цитирует «Лента.ру» Ашурова.

В случае, если тур не состоится, все убытки несут организаторы концерта. По примерным подсчетам Ашурова, группа Little Big могла получить предоплату в размере около 15 миллионов рублей, а прокатчики могли потерять около 75 миллионов.

Группа Little Big планировала большой тур по 25 городам России. Но потом покинула страну и отменила концерты.