Windows 11 получила защиту от взлома пароля

Windows 11 получила встроенную защиту от подбора пароля или брутфорса. Теперь ОС заблокируется при превышении максимального количества попыток входа.

После десяти неудачных попыток подобрать пароль для входа в систему, Windows автоматически заблокирует учетную запись на десять минут, сообщил в Twitter вице-президент Microsoft по безопасности предприятий и ОС Дэвид Уэстон.

Уэстон отметил, что большинство крупных взломов происходят через удаленный доступ Remote Desktop Service (RDP), злоумышленники используют его, чтобы подобрать пароли к компьютерам в корпоративных сетях и распространить в них вирусы. Примерно 70-80% таких взломов завершаются заражением вирусами-вымогателями.

«Сборки Windows 11 теперь имеют политику блокировки учетной записи по умолчанию для противодействия RDP и другим способам подбора паролей методом перебора. Эта техника очень часто используется программами вымогателями, управляемыми вручную, а также в других атаках. Новый контроль позволит значительно усложнить брутфорс, и это здорово», — сообщил Уэстон.

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Аналогичная настройка присутствует в Windows 10, но по умолчанию она отключена. Чтобы активировать защиту от подбора пароля, нужно открыть редактор групповой политики: вызвать меню «Выполнить» (Win+R), ввести gpedit.msc и нажать ОК.

В открывшемся окне перейти в «Конфигурация компьютера», «Конфигурация Windows», «Параметры безопасности», «Политики учетных записей», «Политика блокировки учетной записи». Здесь можно настроить максимальное количество попыток входа в систему до блокировки и ее продолжительность.