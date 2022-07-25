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Windows 11 получила защиту от взлома пароля

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 11 на ПК и ноутбуке
Фото: © Jorel Zapata / Unsplash License

Windows 11 получила встроенную защиту от подбора пароля или брутфорса. Теперь ОС заблокируется при превышении максимального количества попыток входа. 

После десяти неудачных попыток подобрать пароль для входа в систему, Windows автоматически заблокирует учетную запись на десять минут, сообщил в Twitter вице-президент Microsoft по безопасности предприятий и ОС Дэвид Уэстон.

Уэстон отметил, что большинство крупных взломов происходят через удаленный доступ Remote Desktop Service (RDP), злоумышленники используют его, чтобы подобрать пароли к компьютерам в корпоративных сетях и распространить в них вирусы. Примерно 70-80% таких взломов завершаются заражением вирусами-вымогателями.

«Сборки Windows 11 теперь имеют политику блокировки учетной записи по умолчанию для противодействия RDP и другим способам подбора паролей методом перебора. Эта техника очень часто используется программами вымогателями, управляемыми вручную, а также в других атаках. Новый контроль позволит значительно усложнить брутфорс, и это здорово», — сообщил Уэстон.

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Аналогичная настройка присутствует в Windows 10, но по умолчанию она отключена. Чтобы активировать защиту от подбора пароля, нужно открыть редактор групповой политики: вызвать меню «Выполнить» (Win+R), ввести gpedit.msc и нажать ОК.

В открывшемся окне перейти в «Конфигурация компьютера», «Конфигурация Windows», «Параметры безопасности», «Политики учетных записей», «Политика блокировки учетной записи». Здесь можно настроить максимальное количество попыток входа в систему до блокировки и ее продолжительность.

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Топ комментариев

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)

pepelmetal

Для тебя наукраине спец отряд создали, там у них ещё нашивка единорог