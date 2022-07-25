ЦБ возобновит печать купюр номиналом в пять и десять рублей

Банк России планирует возобновить к концу года выпуск купюр номиналом в десять рублей, решается вопрос и о возобновлении печати пятирублевых купюр, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.

«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег», — сказал Белов в интервью «Известиям».

Но, по его словам, сейчас изменились технологии: банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. «Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе», —пояснил Белов.

Он уточнил, что после подорожания металла в 2009 году чеканка десятирублевой монеты стала затратной, а увеличив срок службы банкнот этого номинала, можно будет добиться положительного экономического эффекта.

«Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко», — добавил он.

При этом он отметил, что речи о полной замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей не идет. Купюры и монеты будут вместе находиться в обращении.