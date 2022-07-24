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Человек и компьютер

Windows 11 получит новую панель задач

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Windows 11 получила обновленную панель задач, она доступна в сборке Insider Preview Build 25163, которая в настоящее время тестируется пользователями.

Теперь при открытии большого числа приложения панель переходит в так называемый «режим переполнения», показывая небольшую панель сверху. Интерфейс расширенной панели задач аналогичен основной.

Так, в нем поддерживается контекстное меню, действия по двойному щелчку и остальные возможности. Если количество приложений уменьшается, то расширенный режим отключается автоматически.

Кроме этого, данная сборка получила фирменный сервис OneDrive в меню «Поделиться» для быстрой загрузки данных в облако. Небольшое изменение также претерпел интерфейс Microsoft Store.

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Топ комментариев

Asd10

Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.

Alhazred

Политики в Европе давным-давно выродились, да и в Штатах тоже. Сплошная клоунада.)))

mosquito__2010

Сила в правде, а не в искусственных декларациях.