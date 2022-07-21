Сбой произошел в работе приложения Сбербанка

Пользователи Сбербанка пожаловались на недоступность его сервисов, следует из сообщения кредитной организации.

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации», — сообщается в официальном телеграм-канале Сбербанка.

При попытке войти в приложение появляется сообщение, что вход временно недоступен. Сбербанк уточняет, что специалисты уже занимаются устранением всех неполадок, рекомендуя через некоторое время повторить попытку.

Сбербанк находится под санкциями США, а также Евросоюза. Его официальное приложение удалено из App Store и Google Play.