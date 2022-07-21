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Сбой произошел в работе приложения Сбербанка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи Сбербанка пожаловались на недоступность его сервисов, следует из сообщения кредитной организации.

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации», — сообщается в официальном телеграм-канале Сбербанка.

При попытке войти в приложение появляется сообщение, что вход временно недоступен. Сбербанк уточняет, что специалисты уже занимаются устранением всех неполадок, рекомендуя через некоторое время повторить попытку.

Сбербанк находится под санкциями США, а также Евросоюза. Его официальное приложение удалено из App Store и Google Play.

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Топ комментариев

pepelmetal

салорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

volodey19760802

Следующий наверное платиновый будет????

number10

Это начало процесса, что Украины, как государства почти нет.