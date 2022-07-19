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Новый iPhone лишится SIM-карты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Apple в очередном поколении смартфонов выпустит модель iPhone без слота под SIM-карт, прогнозируют инсайдеры.

Технология eSIM в последнее время набирает все большую популярность, так как позволяет переключаться между предоплаченными планами, чтобы получить лучший из доступных тарифов, отмечает издание 9to5Mac.

Для таких пользователей Apple создаст iPhone 14 без физического слота для SIM-карты. При этом не исключено, что модель будет предназначена для конкретных рынков и будет стоить дешевле обычной версии.

Ожидается, что новое поколение iPhone будет представлено осенью 2022 года. В семейство войдут четыре модели. Среди запланированных изменений — появление в смартфонах новой камеры, а также более производительного процессора.

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Алекс555

Практически воюют не украина а западный альянс с камандующим сэр США. Украина так,пушечное мясо.

D762

С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

М. Алейников

Интересно сколько в месяц тратится на Путина что он считает что 11 908 рублей считается границей бедности....

mosquito__2010

Кулеба просто Находка в качестве могильщика Украинской государственности.