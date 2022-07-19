Новый iPhone лишится SIM-карты

Apple в очередном поколении смартфонов выпустит модель iPhone без слота под SIM-карт, прогнозируют инсайдеры.

Технология eSIM в последнее время набирает все большую популярность, так как позволяет переключаться между предоплаченными планами, чтобы получить лучший из доступных тарифов, отмечает издание 9to5Mac.

Для таких пользователей Apple создаст iPhone 14 без физического слота для SIM-карты. При этом не исключено, что модель будет предназначена для конкретных рынков и будет стоить дешевле обычной версии.

Ожидается, что новое поколение iPhone будет представлено осенью 2022 года. В семейство войдут четыре модели. Среди запланированных изменений — появление в смартфонах новой камеры, а также более производительного процессора.