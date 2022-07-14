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Bluetooth получит новые возможности аудио

Источник:
Sibnet.ru
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Беспроводные наушники
Фото: © wu yi / Unsplash License

Стандарт Bluetooth LE Audio добавит новые возможности для беспроводного аудио. Он включает в себя в себя обновленный кодек, улучшение качества звука, одновременное подключение нескольких устройств и поддержку слуховых аппаратов.

Отраслевая группа Bluetooth SIG, занимающаяся стандартизацией и лицензированием технологий Bluetooth, представила на выставке CES улучшенный стандарт Bluetooth LE Audio. Он сделает звук лучше, устройства энергоэффективнее и позволит подключать к смартфонам слуховые аппараты.

Важнейшим для большинства пользователей станет использование кодека LC3. Он улучшает звук, повышает битрейт и при этом требует меньше энергии. Аудиоустройства с этим кодеком будут работать дольше. Он придет на замену SBC, считающимся уже относительно плохим по современным меркам.

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Новый стандарт Bluetooth получит полноценную поддержку большинства слуховых аппаратов. Это позволит слабослышащим подключаться к телевизорам или использовать аппарат вместо наушника на смартфоне.

Новая функция многоканального вещания позволит подключать к одному передатчику множество приемников. Это полезно, например, в самолете при просмотре ТВ или в кинотеатре. Ранее такой возможности просто не было. 

Bluetooth LE Audio позволит беспроводным наушникам получать звук напрямую от смартфона, а не друг от друга. Аналогичная возможность уже используется в AirDots от Apple.

Функция Bluetooth LE Audio постепенно внедряется в Android 13, начиная со второй версии беты. Пока неизвестно о полноценном выходе, но разработчики пообещали ее скорейшее распространение в ближайшее время. Ожидается, что она будет доступна на большинстве устройств, вышедших после 2020 года.

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