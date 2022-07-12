Российский видеохостинг Rutube представил цифровой аватар в виде нарисованного человечка. По мнению разработчиков, именно так должно выглядеть лицо платформы.

Ролик с представлением «народного аватара Rutube» появился во всех аккаунтах видеохостинга. На вопрос о его имени, администрация паблика во «ВКонтакте» ответила, что с ним еще предстоит определиться, притом сделать это должны сами пользователи.

Пользователи отреагировали смешано. Некоторые не поверили в серьезность такого аватара, однако администрация группы развенчала сомнения, сообщив, что все всерьез. В комментариях довольно много жалоб на качество работы хостинга и его неудобство.

Аватар получил собственный Rutube-канал, где планируется публиковать новости платформы и оповещать о событиях и мероприятиях в виде скетчей. Пока там только один ролик-приветствие, а премьеры новых неизвестны.

Rutube — российский видеохостинг, позиционирующий себя как отечественная альтернатива YouTube. Платформа содержит большой объем лицензионного контента и предлагает блогерам заработать на своих роликах аналогично американскому конкуренту.