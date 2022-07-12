WhatsApp обогнал Telegram по количеству реакций на сообщения

WhatsApp запустил функцию «Реакции 2.0», позволяющую реагировать на сообщения любыми эмодзи из галереи мессенджера.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно вызвать меню реакции долгим касанием сообщения и нажать на пиктограмму «+», после чего выбрать нужный смайлик для реакции. Вторая версия «реакций» отличается от первой тем, что она позволяет использовать любые эмодзи, поддерживаемые смартфоном, сообщает специализированный портал WABetaInfo.

Возможность реагировать на сообщения мини-смайликами появилась во многих мессенджерах, например, она присутствует в Telegram. Однако WhatsApp стал первым позволившим реагировать любыми эмодзи из галереи и не ограничил их количество.

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Функция «Реакции 2.0» вышла в общий доступ для пользователей всех версий WhatsApp 11 июля, но пока может быть недоступна без соответствующего обновления. На полноценное развертывание для всех учетных записей потребуется несколько дней.