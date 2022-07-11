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Windows 98 установили на консоли Xbox

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xbox

Энтузиасты установили архивную операционную систему Windows 98 на игровую консоль Xbox Series X. Для этого они использовали эмулятор RetroArch.

Через эмулятор сначала была запущена программа DOSBox Pure. Так как Windows 98 является графической оболочкой для DOS, то операционную систему получилось загрузить через эту программу.

При этом считывание ISO-образа Windows 98 производилось через FTP-сервер, так как оптический привод консоли не позволяет запускать с него установку операционных систем. Все игры запускались исключительно на процессоре.

Примечательно, что в DOSBox Pure есть встроенный эмулятор 3dfx Voodoo, поэтому на консоли удалось запустить ретро-игры, которые поддерживают данный API. При этом производительности CPU хватило, чтобы получить комфортную частоту кадров во всех старых играх.

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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

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