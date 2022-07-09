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Россия обсудит запрет смартфонов без единого разъема зарядки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Союз потребителей направил в Минпромторг России предложение, которое предусматривает введение обязательного единого стандарта для зарядного разъема смартфонов и других цифровых гаджетов.

Авторы инициативы предлагают рассмотреть вопрос о целесообразности введения в России с 2025 года запрета на розничную продажу портативных электронных устройств, не имеющих единого разъема для подключения зарядного устройства, пишут «Известия».

В качестве единого стандарта разъема для зарядных устройств предлагается рассмотреть порт USB Type-C. Также предлагается предоставить потребителям выбор — приобретать гаджеты в комплекте с зарядным блоком или без него. Во втором варианте стоимость покупаемого продукта должна быть ниже.

Указывается, что сейчас при покупке каждого гаджета потребитель получает зарядное устройство, стоимость которого включена в цену продукции. При этом у большинства пользователей уже есть несколько аналогичных зарядок от предыдущих смартфонов.

«Новые нормы, с одной стороны, позволят исключить неоправданные дополнительные расходы покупателей, а с другой — снизить нагрузку на окружающую среду и общественные издержки на утилизацию излишних электронных отходов», — отмечают разработчики документа.

Ранее Европейский парламент утвердил USB Type-C в качестве единого разъема для продаваемых в Европе смартфонов и планшетов. Решение может серьезно затронуть продукцию компании Apple, которая использует для своих устройств собственный разъем Lightning.

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Топ комментариев

CaRdan

А как же антидопинговое вот это все?

orangeraven

И когда, по вашему, ждать победоносного наступления ВСУ? Иркут предсказывал его в июне-июле, потом перенес...

CaRdan

Во первых, т-72 и т-62 машины одного порядка, разной конструкции, собирались на разных заводах, но существовали...

Tyryk Makto

А почему не по 10 миллионов? Давай москвич за 10!!!