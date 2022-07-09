Sibnet.ru запустил магазин приложений для Android

Портал Sibnet.ru выпустил собственный магазин мобильных приложений для Android. Пользователям доступен каталог, включающий более 2,5 тысячи программ и игр различных категорий.

Бета-версия магазина приложений Sibnet Store включает минимум необходимых функций: поиск, широкая рубрикация, описания и возможность просмотреть скриншоты перед загрузкой. Сам маркетплейс и весь представленный каталог бесплатны для загрузки.

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Магазин приложений Sibnet Store не требует регистрации. Для того, чтобы получить доступ к широкому каталогу приложений для Android, достаточно просто скачать и установить apk-файл с официальной страницы soft.sibnet.ru.

Пользователи маркетплейса от Sibnet.ru получают возможность быстро искать нужные программы, в том числе отсутствующие в Google Play или отечественных магазинах приложений NashStore и RuStore.