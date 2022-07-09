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Sibnet.ru запустил магазин приложений для Android

Источник:
Sibnet.ru
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Портал Sibnet.ru выпустил собственный магазин мобильных приложений для Android. Пользователям доступен каталог, включающий более 2,5 тысячи программ и игр различных категорий.

Бета-версия магазина приложений Sibnet Store включает минимум необходимых функций: поиск, широкая рубрикация, описания и возможность просмотреть скриншоты перед загрузкой. Сам маркетплейс и весь представленный каталог бесплатны для загрузки.

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Магазин приложений Sibnet Store не требует регистрации. Для того, чтобы получить доступ к широкому каталогу приложений для Android, достаточно просто скачать и установить apk-файл с официальной страницы soft.sibnet.ru.

Пользователи маркетплейса от Sibnet.ru получают возможность быстро искать нужные программы, в том числе отсутствующие в Google Play или отечественных магазинах приложений NashStore и RuStore.

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CaRdan

А как же антидопинговое вот это все?

orangeraven

И когда, по вашему, ждать победоносного наступления ВСУ? Иркут предсказывал его в июне-июле, потом перенес...

CaRdan

Во первых, т-72 и т-62 машины одного порядка, разной конструкции, собирались на разных заводах, но существовали...

MaxIrkRu

dr.petrov вы охерительный тормоз