Microsoft по просьбе пользователей оставила лазейку хакерам

Компания Microsoft отказалась от ранее принятого решения об отключении макросов VBA в приложениях офисного пакета Office.

Это было сделано по просьбам пользователей, которые посоветовали не вводить ограничение, сообщается на официальном форуме корпорации. Макросы в итоге останутся работоспособными.

При этом специалисты по безопасности подвергли критике такое решение, так как макросы считаются удобной лазейкой для атак хакеров, которые нередко используют их для заражения компьютеров пользователей.

Изначально макросы были сделаны с целью автоматизации процессов и импорта данных из внешних источников. Хакеры быстро научились вносить вредоносный код внутрь таких данных.

Microsoft объявила о решении отключить макросы в феврале этого года. Предполагалось, что приложения Word, Access, Excel, PowerPoint и Visio получат соответствующие обновления.