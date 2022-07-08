Лед залили в новом ЛДС в Новосибирске

Заливка пробного льда началась на большой арене нового
ледового дворца в Новосибирске, сообщает правительство области.
«Лед заливается на большой
арене. Такие тесты необходимы для проверки оборудования и очистки бетона от
химических примесей и солей. После завершения испытаний, лед растопят и на поле
продолжится работа по финишной отделке покрытия», – отметил и.о. министра
строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Окончательный лед будет заливаться в несколько этапов
непосредственно перед запуском ледового дворца. Министр физической культуры и
спорта региона Сергей Ахапов подчеркнул, что бортовые системы изготовлены и в
скором времени будут транспортированы и установлены на ледовую арену.
«Они трансформируемые, подходят под три размера площадки и
соответствуют требованиям КХЛ. Также мы ожидаем на следующей неделе
поступление первой ледозаливочной машины Olympia. И уже ГАУ НСО «Арена» будет
заниматься комплектаций как спортивного, так и технического оборудования», —
сказал Ахапов.
Работы на стройплощадке Ледовой арены ведутся по двум
основным направлениям: внутренняя отделка помещений и благоустройство
прилегающей территории. Строители вышли на финишную прямую по обустройству
наружных инженерных сетей и ливневой канализации, продолжают монтаж панелей
Мультиплит, покраску стен, нанесение декоративной штукатурки, укладку плитки на
пол и лестничные марши, отделку потолков.