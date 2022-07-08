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Лед залили в новом ЛДС в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Заливка пробного льда началась на большой арене нового ледового дворца в Новосибирске, сообщает правительство области.

«Лед заливается на большой арене. Такие тесты необходимы для проверки оборудования и очистки бетона от химических примесей и солей. После завершения испытаний, лед растопят и на поле продолжится работа по финишной отделке покрытия», – отметил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Окончательный лед будет заливаться в несколько этапов непосредственно перед запуском ледового дворца. Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов подчеркнул, что бортовые системы изготовлены и в скором времени будут транспортированы и установлены на ледовую арену.

«Они трансформируемые, подходят под три размера площадки и соответствуют требованиям КХЛ. Также мы ожидаем на следующей неделе поступление первой ледозаливочной машины Olympia. И уже ГАУ НСО «Арена» будет заниматься комплектаций как спортивного, так и технического оборудования», — сказал Ахапов.

Работы на стройплощадке Ледовой арены ведутся по двум основным направлениям: внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Строители вышли на финишную прямую по обустройству наружных инженерных сетей и ливневой канализации, продолжают монтаж панелей Мультиплит, покраску стен, нанесение декоративной штукатурки, укладку плитки на пол и лестничные марши, отделку потолков.

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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