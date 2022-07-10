Первый маршрутизатор Wi‑Fi 7 выпустили в Китае

Китайский производитель сетевого оборудования H3C выпустил маршрутизатор Magic BE18000, поддерживающий еще не утвержденный стандарт Wi-Fi 7.

Роутер Magic BE18000 поддерживает беспроводной протокол 802.11be (Wi-Fi 7), находящийся в разработке. Он работает в диапазоне частот 6 ГГц и ширину канала в 320 МГц, сообщается на сайте производителя. Максимальная пропускная способность маршрутизатора 18 443 Мбит/с.

Роутер работает на базе первого чипа Qualcomm с поддержкой Wi-Fi 7, некоторые его конфигурации теоретически могут обеспечить пропускную способность в 33 Гбит/с в 16 потоках, но это пока не нашло практического применения.

Ключевой особенностью новинки стала поддержка технологии Multi-Link, позволяющей принимать и отправлять данные одновременно по нескольким каналам. Это значительно снижает задержку и повышает пропускную способность.

Qualcomm представила линейку адаптеров WiFi 7

Стандарт Wi-Fi 7 находится в стадии разработки и его спецификация окончательно не утверждена, он пока не дебютировал на смартфонах и ноутбуках. Основной целью нового поколения сетей стало достижение пропускной способности более 40 Гбит/с.