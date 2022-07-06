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Asus представил самый мощный игровой смартфон

Источник:
Sibnet.ru
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Игровой смартфон ROG Phone 6
Фото: © Asus

Asus показал новый игровой смартфон ROG Phone 6. Он получил мощную начинку, дополнительные кнопки для удобной игры и возможность подключить внешнюю систему охлаждения.

На презентации производитель сообщил, что смартфон ROG Phone 6 создан на базе Snapdragon 8+ Gen 1, в зависимости от комплектации имеет 12 Гб или 16 Гб оперативной и 256 или 512 Гб постоянной памяти. Это обеспечивает максимальную производительность во всех существующих на данный момент мобильных играх.

Экран диагональю 6,78 дюйма имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления 165 Гц. Смартфон получил аккумулятор емкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Главной фишкой ROG Phone 6 стали дополнительные кнопки-триггеры для удобной игры. Они обеспечивают более комфортный гейминг и игрок не будет загораживать экран пальцами. 

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В комплект входит фирменный чехол и контроллер. Дополнительно можно приобрести внешнюю систему охлаждения, она позволит не допустить перегрева устройства даже при длительных игровых сессиях. 

Смартфон ROG Phone 6 продается по цене в 999-1149 евро в зависимости от объема оперативной и постоянной памяти. Версия Pro с дополнительным светодиодным экраном на тыльной стороне обойдется в 1299 евро.

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