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«Билайн» отключит 3G‑интернет в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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«Билайн» планирует к сентябрю отключить Москву и Московскую область от стандарта 3G. Абонентам оставят только диапазон, подходящий для голосовых звонков.

Оператор мобильной связи «Билайн» переведет 3G частоты 2,1 ГГц в LTE, но сохранит диапазон 900 МГц в третьем поколении сетей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании и экспертов рынка. Изменения оставят без интернета 3% смартфонов в Москве и Московской области, но голосовые звонки будут доступны.

Чтобы сохранить доступ к интернету, владельцам смартфонов без поддержки LTE придется заменить устройства. Обладатели более старых кнопочных телефонов с 2G не пострадают, так как данный диапазон продолжит работу.

По расчетам «Билайна» перевод диапазона в LTE позволит увеличить емкость сети передачи данных на 50%, что положительно скажется на ее пропускной способности и качестве доступа в интернет.

Операторы отключили устаревшую технологию 4G

Перевод сетей стандарта 3G в диапазоне 2,1 ГГц на технологию LTE (4G) в Москве и Московской области завершится в сентябре. До конца 2023 года «Билайн» планирует отказаться от 3G в более чем 25 регионах России.

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Asd10

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А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))

pkv84

Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...

Alhazred

Да поди снова на даче умирает в пахоте.. Желудок превыше всего))) Но не исключено, что черный воронок...