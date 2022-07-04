Овечкин выбрал будущую российскую звезду в НХЛ

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов станет самым сильным российским игроком в Национальной хоккейной лиге, считает форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин.

«Капризов будет звездой, да он уже звезда. У него талант, который он должен развивать, чтобы стать настоящей звездой. У нас в целом очень много талантливых ребят, которым нужно не останавливаться на достигнутом и идти дальше», — сказал Овечкин на вечеринке букмекерской компании «Фонбет».

Ранее Капризова назвал одним из лучших среди россиян в НХЛ по итогам регулярного сезона бывший хоккеист «Флориды» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Буре.

В розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.

Капризов — олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира и обладатель Кубка Гагарина (2019).