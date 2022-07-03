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Ограничивающая переплату по ипотеке норма введена в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Банки с 3 июля обязали при предоставлении ипотеки учитывать полную стоимость кредита, соответствующая поправка в закон о потребительском кредите вступила в силу.

Теперь полная стоимость кредита по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть. Кредитные организации обязаны соблюдать ограничение, выдавая не подпадающие под госпрограммы ипотечные кредиты и рефинансируя ранее выданные ипотечные кредиты,

«Банки уже давно рассчитывают ПСК по ипотеке как информацию о совокупных расходах заемщика на ипотеку. Заемщики видят ПСК в своих кредитных ипотечных договорах, но ограничений на стоимость ипотеки не было», — пояснили ТАСС в Банке России.

В 2021 году был принят закон, предусматривающий ограничение расходов граждан на ипотечные кредиты по аналогии с потребкредитами - превышение не более чем на треть от рассчитываемой ежеквартально среднерыночной ПСК.

Полная стоимость кредита учитывает не только сумму кредита и процентную ставку, но и другие расходы, предусмотренные договором, например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты.

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Asd10

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