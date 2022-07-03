Ограничивающая переплату по ипотеке норма введена в России

Банки с 3 июля обязали при предоставлении ипотеки учитывать полную стоимость кредита, соответствующая поправка в закон о потребительском кредите вступила в силу.
Теперь полная стоимость кредита по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть. Кредитные организации обязаны соблюдать ограничение, выдавая не подпадающие под госпрограммы ипотечные кредиты и рефинансируя ранее выданные ипотечные кредиты,
«Банки уже давно рассчитывают ПСК по ипотеке как информацию о совокупных расходах заемщика на ипотеку. Заемщики видят ПСК в своих кредитных ипотечных договорах, но ограничений на стоимость ипотеки не было», — пояснили ТАСС в Банке России.
В 2021 году был принят закон, предусматривающий ограничение расходов граждан на ипотечные кредиты по аналогии с потребкредитами - превышение не более чем на треть от рассчитываемой ежеквартально среднерыночной ПСК.
Полная стоимость кредита учитывает не только сумму кредита и процентную ставку, но и другие расходы, предусмотренные договором, например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты.
Asd10Не понял юмора. Борщ исконно древнерусское блюдо. Кто то этого разве не знает??
mosquito__2010Европейцы с Американцами, они же в альтернативной реальности существуют.
pepelmetalСпасибо за наше детство Леонид Аронович!
Asd10Украинский борщ что такое? Русский борщ нелегально вывезеный вна Украину? Так это контрабанда и подделка.