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Олег Знарок стал главным тренером «Ак Барса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Бывший тренер сборной России, с которым команда выиграла Олимпиаду-2018, Олег Знарок будет тренировать «Ак Барс», сообщается на сайте клуба.

«Ак Барс» в последний раз выигрывал главный трофей КХЛ в 2018 году. Срок соглашения с 59-летним специалистом рассчитан на один год.

«Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в "Ак Барс". Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Уверен, в нашей раздевалке все хотят выиграть. Задача тренеров — за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», — сказал Знарок на презентации.

Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина — с «Динамо» (2012, 2013 годы) и СКА (2017), а со сборной России побеждал на Олимпиаде (2018) и чемпионате мира (2014), а также три раза брал медали мировых первенств.

Последним клубом Знарка был «Спартак» — в 2019-2021 годах. Также он работал в сборной Латвии, ХК МВД, московском «Динамо», СКА.

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