Xiaomi представит ноутбук Mi Notebook Pro 2022 с самым современным 4К экраном, оснащенный процессорами последнего поколения, на конференции по запуску новых продуктов 4 июля.

Ноутбук Mi Notebook Pro 2022 будет использовать OLED-экран с разрешением 4К, обеспечивающий в четыре раза лучшую детализацию по сравнению с предыдущими моделями компании, сообщается в официальном аккаунте Xiaomi в Weibo.

Модель получит ультратонкий 14,9-миллиметровый алюминиевый корпус, будет поддерживать технологию Dolby Vision и получит процессоры последнего поколения Intel Core 12 (Alder Lake) и AMD Ryzen 6000.

Детальная конфигурация и цена станут известны на презентации новинок Xiaomi 4 июля. Там будут показаны новые флагманы Xiaomi 12S с камерой Leica и фитнес-браслеты Mi Band 7 Pro.