Apple обвинила Samsung в копировании iPhone

Samsung при разработке своих устройств использовал украденные технологии и практически копировал iPhone, заявил руководитель одного из подразделений Apple.

В документальном фильме The Wall Street Journal в честь 15-летия iPhone руководитель подразделения международного маркетинга Грег Джосвиак обвинил Samsung в копировании первого смартфона Apple, сказав, что «они просто сделали iPhone с большим экраном».

Джосвиак отметил, что на начальном этапе работы над смартфоном корейский конкурент Apple постоянно раздражал компанию регулярным воровством технологий, а сами сотрудники воспринимали устройства Samsung как плохую копию iPhone.

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Официального ответа Samsung на заявление не последовало. Патентная война между корейской компанией и Apple завершилась спустя семь лет судебных разбирательств примирением сторон. До этого они регулярно оспаривали решения судов различных инстанций и меняли собственные показания по нарушениям.