Стало известно о тайной свадьбе дочери Тутберидзе

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, вышла замуж за своего партнера Глеба Смолкина, следует из документа, опубликованного на сайте Clerk.clarkcountynv.gov.

Дэвис и Смолкин поженились 18 марта в Неваде. Никто из пары не менял фамилию.

Фигуристы никак не комментировали появившуюся информацию. Отец Смолкина, актер Борис Смолкин, заявил РИА Новости, что ничего не знает ни о американской свадьбе сына, ни о его планах по возвращению в Россию.

Американский журналист Дэвид Лиз в блоге The Scating Lesson в начале июня сообщил, что Дэвис и Смолкин сменят спортивное гражданство и будут выступать за США. По его же данным, спортсмены выступят перед Федерацией фигурного катания США 30 июня.

Дэвис и Смолкин дебютировали в основной сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро на чемпионате России и бронза на первенстве страны среди юниоров.

Дэвис родилась в США и автоматически получила гражданство этой страны.