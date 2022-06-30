НАВЕРХ

Стало известно о тайной свадьбе дочери Тутберидзе

Источник:
Sibnet.ru
222 0
Фото: © ФФККР

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, вышла замуж за своего партнера Глеба Смолкина, следует из документа, опубликованного на сайте Clerk.clarkcountynv.gov.

Дэвис и Смолкин поженились 18 марта в Неваде. Никто из пары не менял фамилию.

Фигуристы никак не комментировали появившуюся информацию. Отец Смолкина, актер Борис Смолкин, заявил РИА Новости, что ничего не знает ни о американской свадьбе сына, ни о его планах по возвращению в Россию.

Американский журналист Дэвид Лиз в блоге The Scating Lesson в начале июня сообщил, что Дэвис и Смолкин сменят спортивное гражданство и будут выступать за США. По его же данным, спортсмены выступят перед Федерацией фигурного катания США 30 июня.

Дэвис и Смолкин дебютировали в основной сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро на чемпионате России и бронза на первенстве страны среди юниоров.

Дэвис родилась в США и автоматически получила гражданство этой страны.

Еще по теме
Фигуристки обыграли футболистов в товарищеском матче
Загитова провела спарринг с олимпийским чемпионом по боксу
Фигуристка Загитова проведет боксерский поединок
Олимпийские чемпионы Пападакис и Сизерон пропустят сезон
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
72
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
51
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
44
Bloomberg заявило о первом с 1918 года дефолте России
44
Норвегия не пропустила продукты для россиян на Шпицбергене
37
Little Big покинули Россию