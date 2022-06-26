Сборная России выиграла Интерконтинентальный кубок по боксу

Сборная России по боксу победила команду Азии в финале Интерконтинентального кубка. Россияне одержали победу со счетом 4:1.

В весовой категории до 68 килограммов Харитон Агрба победил Бобо-Усмона Батурова (Узбекистан). «На турнире я боксировал с лучшими спортсменами, выигрывал, это значит, что нужно двигаться дальше. У меня всегда есть уверенность, что я сильнее всех и хотел боксировать с лучшими, чтобы расти. Очень рад, что являлся частью большого шоу», — рассказал Харитон.

Павел Сосулин оказался сильнее Сапарбая Айдарова (Казахстан) в весе до 75 килограммов, Павел Силягин, выступавший в категории до 80 килограммов, одержал победу над Одилжоном Аслоновым (Узбекистан).

Муслим Гаджимагомедов победил Мадияра Сайдрахимова (Узбекистан) в весе до 90 килограммов. «Победа в Кубке значимая, потому что турнир прошёл на серьезном уровне», — отметил российский Гаджимагомедов.

Единственное поражение среди россиян потерпел Александр Девятов, уступивший Баходуру Усмонову (Таджикистан) в категории до 63 килограммов.